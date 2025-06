United Internet Aktie News: United Internet tendiert am Nachmittag tiefer

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,1 Prozent auf 24,18 EUR ab.

Die Aktie notierte um 15:50 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 24,18 EUR. Bei 23,94 EUR markierte die United Internet-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 24,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 80.008 United Internet-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.06.2025 bei 24,76 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,40 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 13.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 14,58 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die United Internet-Aktie damit 65,84 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

United Internet-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,692 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 29,53 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte United Internet am 12.05.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,31 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,34 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,64 Mrd. EUR – ein Plus von 4,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem United Internet 1,57 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von United Internet wird am 07.08.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können United Internet-Anleger Experten zufolge am 30.07.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,25 EUR je Aktie in den United Internet-Büchern.

