United Internet Aktie News: United Internet am Mittwochnachmittag mit KursVerlusten

Die Aktie von United Internet gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von United Internet nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 21,78 EUR.

Die United Internet-Aktie musste um 15:50 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 21,78 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der United Internet-Aktie ging bis auf 21,66 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 22,28 EUR. Zuletzt wechselten 177.166 United Internet-Aktien den Besitzer.

Am 15.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 24,64 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,13 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 13.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 14,58 EUR ab. Abschläge von 33,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,756 EUR. Im Vorjahr erhielten United Internet-Aktionäre 0,400 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 28,61 EUR für die United Internet-Aktie aus.

Am 27.03.2025 lud United Internet zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Das EPS lag bei -0,11 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,34 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 1,65 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,57 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 07.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von United Internet rechnen Experten am 30.07.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,20 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

