United Internet Aktie News: United Internet legt am Mittag zu

Die Aktie von United Internet zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das United Internet-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 22,22 EUR.

Das Papier von United Internet konnte um 11:45 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 22,22 EUR. In der Spitze gewann die United Internet-Aktie bis auf 22,34 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 22,10 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 90.313 United Internet-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 23,84 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.05.2024). 7,29 Prozent Plus fehlen der United Internet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 13.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 14,58 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der United Internet-Aktie 34,38 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,756 EUR, nach 0,400 EUR im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 28,61 EUR an.

Am 12.05.2025 hat United Internet in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,31 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,34 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,64 Mrd. EUR – ein Plus von 4,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem United Internet 1,57 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 07.08.2025 dürfte United Internet Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von United Internet rechnen Experten am 30.07.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,20 EUR je Aktie belaufen.

