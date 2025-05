AKTIE IM FOKUS: United Internet fällt wegen Offerte - 1&1 vom Handel ausgesetzt

Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX letztendlich in der Gewinnzone

Gewinne in Frankfurt: MDAX legt am Mittag zu

Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Start in der Gewinnzone

FTSE 100-Titel Vodafone Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Vodafone Group von vor 3 Jahren bedeutet

TecDAX-Papier freenet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in freenet von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute im Fokus

Alibaba-Zahlen enttäuschen auf ganzer Linie. United Internet will 1&1-Anteil ausbauen. Scout24 nun erstmals bester DAX-Aufstiegskandidat. Warnstreik am DHL-Drehkreuz Leipzig. Trump fordert: Apple-Produktion in Indien nur für dortigen Markt. DAX-Konzerne mit deutlich weniger Gewinn. Rio Tinto investiert Milliardensumme in Wasserkraftwerk in Québec.