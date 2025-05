1&1 Aktie News: 1&1 am Mittwochnachmittag mit Verlusten

Blick auf 1&1-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von 1&1. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,7 Prozent auf 15,40 EUR.

Die 1&1-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:50 Uhr um 2,7 Prozent auf 15,40 EUR ab. Die 1&1-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 15,34 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 15,76 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 19.601 1&1-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,94 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.06.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,49 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 11,10 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,92 Prozent.

1&1-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,050 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die 1&1-Aktie bei 19,07 EUR.

1&1 gewährte am 27.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,09 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,05 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,02 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Am 07.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 30.07.2026 wird 1&1 schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je 1&1-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,934 EUR fest.

