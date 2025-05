1&1 Aktie News: 1&1 am Mittag im Minus

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von 1&1. Das Papier von 1&1 befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,4 Prozent auf 15,60 EUR ab.

Die 1&1-Aktie musste um 11:36 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 15,60 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die 1&1-Aktie bisher bei 15,56 EUR. Bei 15,76 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 4.911 1&1-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 17,94 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.06.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die 1&1-Aktie 15,00 Prozent zulegen. Bei 11,10 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der 1&1-Aktie ist somit 28,85 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für 1&1-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,050 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die 1&1-Aktie bei 18,76 EUR.

Am 27.03.2025 hat 1&1 die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat 1&1 im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,21 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,05 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,02 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die 1&1-Bilanz für Q2 2025 wird am 07.08.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von 1&1 rechnen Experten am 30.07.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass 1&1 einen Gewinn von 0,934 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

