United Internet Aktie News: Hausse bei United Internet am Mittwochmittag

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von United Internet. Die United Internet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 5,2 Prozent im Plus bei 17,86 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die United Internet-Papiere um 11:48 Uhr 5,2 Prozent. Die United Internet-Aktie zog in der Spitze bis auf 18,00 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 17,88 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 134.980 United Internet-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.01.2024 bei 25,06 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die United Internet-Aktie mit einem Kursplus von 40,31 Prozent wieder erreichen. Am 18.08.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 15,70 EUR ab. Abschläge von 12,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR an United Internet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,497 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 31,08 EUR an.

Am 08.08.2024 äußerte sich United Internet zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,73 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,38 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 1,54 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,49 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 12.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von United Internet veröffentlicht werden. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte United Internet möglicherweise am 18.11.2025 präsentieren.

Experten taxieren den United Internet-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,11 EUR je Aktie.

