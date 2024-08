United Internet im Fokus

United Internet Aktie News: United Internet am Nachmittag mit sattem Kursplus

14.08.24 16:08 Uhr

Die Aktie von United Internet gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die United Internet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 7,1 Prozent im Plus bei 18,19 EUR.

Das Papier von United Internet konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 7,1 Prozent auf 18,19 EUR. Kurzfristig markierte die United Internet-Aktie bei 18,22 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 17,88 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 269.867 United Internet-Aktien. Der Anteilsschein kletterte am 25.01.2024 auf bis zu 25,06 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 37,77 Prozent über dem aktuellen Kurs der United Internet-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 15,70 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 13,69 Prozent würde die United Internet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. Im Jahr 2023 erhielten United Internet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,500 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,497 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der United Internet-Aktie wird bei 31,08 EUR angegeben. United Internet gewährte am 08.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,73 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 1,54 Mrd. EUR gegenüber 1,49 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen. Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von United Internet wird am 12.11.2024 gerechnet. Am 18.11.2025 wird United Internet schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren. Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass United Internet ein EPS in Höhe von 1,11 EUR in den Büchern stehen haben wird. Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com