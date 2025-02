United Internet Aktie News: United Internet am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Blick auf United Internet-Kurs

Die Aktie von United Internet zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die United Internet-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 15,32 EUR.

Die United Internet-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 15,32 EUR. Bei 15,32 EUR erreichte die United Internet-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 15,05 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 20.345 United Internet-Aktien umgesetzt.

Am 15.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,64 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die United Internet-Aktie damit 37,82 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 13.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 14,58 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die United Internet-Aktie damit 5,08 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem United Internet seine Aktionäre 2023 mit 0,500 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,492 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 29,30 EUR je United Internet-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte United Internet am 12.11.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,23 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,39 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat United Internet im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,42 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,57 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,56 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von United Internet wird am 20.03.2025 gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je United Internet-Aktie in Höhe von 1,22 EUR im Jahr 2024 aus.

