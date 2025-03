United Internet Aktie News: United Internet zeigt sich am Vormittag freundlich

Notierung im Fokus

Die Aktie von United Internet zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die United Internet-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 19,17 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Im XETRA-Handel gewannen die United Internet-Papiere um 09:04 Uhr 0,6 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die United Internet-Aktie sogar auf 19,22 EUR. Bei 19,22 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 8.220 United Internet-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 24,64 EUR erreichte der Titel am 15.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 28,53 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der United Internet-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.01.2025 bei 14,58 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die United Internet-Aktie mit einem Verlust von 23,94 Prozent wieder erreichen.

Nachdem United Internet seine Aktionäre 2023 mit 0,500 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,492 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 29,30 EUR.

United Internet veröffentlichte am 12.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,23 EUR gegenüber 0,39 EUR im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,42 Prozent auf 1,57 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,56 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 27.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von United Internet veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können United Internet-Anleger Experten zufolge am 01.04.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass United Internet einen Gewinn von 1,21 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Handelsende Zuschläge

Börse Frankfurt: MDAX nachmittags stärker

Börse Frankfurt: TecDAX in der Gewinnzone