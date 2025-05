United Internet Aktie News: United Internet kommt am Mittag kaum vom Fleck

Notierung im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagmittag die Aktie von United Internet. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die United Internet-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 20,66 EUR.

Die United Internet-Aktie wies um 11:43 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 20,66 EUR. In der Spitze gewann die United Internet-Aktie bis auf 20,72 EUR. Die United Internet-Aktie sank bis auf 20,46 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 20,72 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten United Internet-Aktien beläuft sich auf 31.529 Stück.

Bei 24,64 EUR markierte der Titel am 15.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,26 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 14,58 EUR fiel das Papier am 13.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 29,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,760 EUR, nach 0,400 EUR im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 29,05 EUR für die United Internet-Aktie aus.

Am 27.03.2025 hat United Internet die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,11 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,15 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat United Internet im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,49 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,62 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.05.2025 veröffentlicht. Am 13.05.2026 wird United Internet schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je United Internet-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,36 EUR fest.

