United Internet Aktie News: United Internet reagiert am Vormittag positiv

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von United Internet. Zuletzt ging es für das United Internet-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 19,50 EUR.

Die United Internet-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 19,50 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die United Internet-Aktie bisher bei 19,60 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 19,60 EUR. Bisher wurden heute 5.674 United Internet-Aktien gehandelt.

Am 15.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,64 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 26,36 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.01.2025 bei 14,58 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,23 Prozent unter dem aktuellen Kurs der United Internet-Aktie.

United Internet-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,492 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 29,30 EUR.

United Internet gewährte am 12.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,23 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte United Internet 0,39 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 1,57 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,56 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 27.03.2025 dürfte United Internet Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 01.04.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,21 EUR je Aktie in den United Internet-Büchern.

