United Internet Aktie News: United Internet verteuert sich am Vormittag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von United Internet. Das Papier von United Internet konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 19,18 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die United Internet-Papiere um 09:01 Uhr 0,4 Prozent. In der Spitze legte die United Internet-Aktie bis auf 19,18 EUR zu. Mit einem Wert von 19,18 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 414 United Internet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 25,06 EUR erreichte der Titel am 25.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die United Internet-Aktie mit einem Kursplus von 30,66 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.08.2024 (15,76 EUR). Derzeit notiert die United Internet-Aktie damit 21,70 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für United Internet-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,500 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,497 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 30,92 EUR.

United Internet ließ sich am 08.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. United Internet hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,73 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,38 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat United Internet 1,54 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,49 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte United Internet am 12.11.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 18.11.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,01 EUR je United Internet-Aktie.

