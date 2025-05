United Internet Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von United Internet

Kursentwicklung

Die Aktie von United Internet gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von United Internet nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 22,86 EUR.

Das Papier von United Internet befand sich um 11:46 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 22,86 EUR ab. Die United Internet-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 22,74 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 22,80 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 40.897 United Internet-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 23,42 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.05.2025 erreicht. 2,45 Prozent Plus fehlen der United Internet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.01.2025 (14,58 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,22 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,709 EUR, nach 0,400 EUR im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die United Internet-Aktie bei 29,09 EUR.

Am 12.05.2025 hat United Internet in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,31 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,15 Prozent auf 1,64 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,57 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 07.08.2025 erwartet. Am 30.07.2026 wird United Internet schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

In der United Internet-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,26 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

