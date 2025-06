United Internet Aktie News: United Internet verteidigt Stellung am Freitagvormittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von United Internet zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Die United Internet-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 24,40 EUR.

Die United Internet-Aktie bewegte sich um 09:02 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 24,40 EUR. Zwischenzeitlich stieg die United Internet-Aktie sogar auf 24,42 EUR. Bei 24,40 EUR markierte die United Internet-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 24,42 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.914 United Internet-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.06.2025 markierte das Papier bei 24,76 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die United Internet-Aktie damit 1,45 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 13.01.2025 Kursverluste bis auf 14,58 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die United Internet-Aktie mit einem Verlust von 40,25 Prozent wieder erreichen.

United Internet-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,400 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,696 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 29,60 EUR für die United Internet-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte United Internet am 12.05.2025. Das EPS wurde auf 0,31 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,34 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,15 Prozent auf 1,64 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,57 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.08.2025 erfolgen. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von United Internet rechnen Experten am 30.07.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,26 EUR je United Internet-Aktie belaufen.

