United Internet Aktie News: United Internet am Freitagnachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von United Internet gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von United Internet gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 19,08 EUR abwärts.

Die United Internet-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 19,08 EUR. In der Spitze fiel die United Internet-Aktie bis auf 18,85 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 19,06 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 432.550 United Internet-Aktien umgesetzt.

Am 15.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 24,64 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 29,14 Prozent Plus fehlen der United Internet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 13.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 14,58 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der United Internet-Aktie ist somit 23,58 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,492 EUR, nach 0,500 EUR im Jahr 2023. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 29,30 EUR.

Am 12.11.2024 legte United Internet die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,23 EUR. Im Vorjahresviertel hatte United Internet 0,15 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,57 Mrd. EUR – eine Minderung von 3,51 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,62 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 27.03.2025 erwartet. Am 01.04.2026 wird United Internet schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass United Internet im Jahr 2024 1,21 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

