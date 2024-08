United Internet Aktie News: United Internet tendiert am Mittag nordwärts

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 18,54 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die United Internet-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 18,54 EUR zu. Bei 18,59 EUR erreichte die United Internet-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 18,18 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 28.665 United Internet-Aktien.

Bei 25,06 EUR erreichte der Titel am 25.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 35,17 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 15,76 EUR. Dieser Wert wurde am 05.08.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die United Internet-Aktie derzeit noch 14,99 Prozent Luft nach unten.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,500 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,497 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der United Internet-Aktie wird bei 31,08 EUR angegeben.

Am 08.08.2024 hat United Internet die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,73 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei United Internet ein EPS von 0,38 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1,54 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 3,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,49 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte United Internet am 12.11.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 18.11.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,15 EUR je United Internet-Aktie.

