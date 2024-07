United Internet Aktie News: United Internet steigt am Mittag

Kurs der United Internet

Die Aktie von United Internet zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das United Internet-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 21,28 EUR.

Um 11:35 Uhr stieg die United Internet-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 21,28 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die United Internet-Aktie bei 21,28 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 21,06 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 7.691 United Internet-Aktien umgesetzt.

Am 25.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 25,06 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die United Internet-Aktie 17,76 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.07.2023 bei 12,95 EUR. Derzeit notiert die United Internet-Aktie damit 64,32 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten United Internet-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,491 EUR aus. Analysten bewerten die United Internet-Aktie im Durchschnitt mit 30,97 EUR.

United Internet ließ sich am 08.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,35 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat United Internet im vergangenen Quartal 1,57 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte United Internet 1,54 Mrd. EUR umsetzen können.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von United Internet wird am 08.08.2024 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 13.08.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass United Internet ein EPS in Höhe von 1,90 EUR in den Büchern stehen haben wird.

