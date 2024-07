United Internet Aktie News: Anleger greifen bei United Internet am Vormittag zu

Blick auf United Internet-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 21,08 EUR.

Die Aktie legte um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 21,08 EUR zu. Die United Internet-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 21,08 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 21,06 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 753 United Internet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 25,06 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.01.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 18,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 25.07.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,95 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 38,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,491 EUR, nach 0,500 EUR im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 30,97 EUR an.

United Internet ließ sich am 08.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,35 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,73 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,57 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1,54 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte United Internet am 08.08.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 13.08.2025.

In der United Internet-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,90 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

