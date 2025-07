United Internet Aktie News: United Internet verliert am Dienstagvormittag

United Internet im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 24,84 EUR ab.

Die Aktie notierte um 09:01 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 24,84 EUR. Bei 24,84 EUR markierte die United Internet-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 24,84 EUR. Von der United Internet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 754 Stück gehandelt.

Am 15.07.2025 markierte das Papier bei 25,88 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,19 Prozent. Bei einem Wert von 14,58 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.01.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,30 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,671 EUR. Im Vorjahr erhielten United Internet-Aktionäre 0,400 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 31,33 EUR für die United Internet-Aktie aus.

Am 12.05.2025 hat United Internet die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,31 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei United Internet noch ein Gewinn pro Aktie von 0,34 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat United Internet 1,64 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,57 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

United Internet wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 07.08.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 30.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von United Internet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,29 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

