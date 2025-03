United Internet Aktie News: United Internet am Mittag mit Abschlägen

Blick auf United Internet-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 18,93 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von United Internet nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:40 Uhr 0,2 Prozent auf 18,93 EUR. Die Abwärtsbewegung der United Internet-Aktie ging bis auf 18,83 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 19,02 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 23.688 United Internet-Aktien umgesetzt.

Bei 24,64 EUR erreichte der Titel am 15.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der United Internet-Aktie liegt somit 23,17 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 14,58 EUR am 13.01.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,98 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,492 EUR, nach 0,500 EUR im Jahr 2023. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 29,30 EUR.

Am 12.11.2024 äußerte sich United Internet zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,23 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat United Internet mit einem Umsatz von insgesamt 1,57 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,62 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,51 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 27.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 01.04.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von United Internet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass United Internet einen Gewinn von 1,21 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

