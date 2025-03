United Internet Aktie News: United Internet präsentiert sich am Mittwochnachmittag fester

Blick auf United Internet-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von United Internet. Die Aktionäre schickten das Papier von United Internet nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,2 Prozent auf 19,36 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von United Internet zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,2 Prozent auf 19,36 EUR. Die United Internet-Aktie zog in der Spitze bis auf 19,55 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 18,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten United Internet-Aktien beläuft sich auf 439.059 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (24,64 EUR) erklomm das Papier am 15.05.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die United Internet-Aktie somit 21,43 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.01.2025 bei 14,58 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,69 Prozent unter dem aktuellen Kurs der United Internet-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,492 EUR. Im Vorjahr erhielten United Internet-Aktionäre 0,500 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die United Internet-Aktie im Durchschnitt mit 29,30 EUR.

United Internet gewährte am 12.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,23 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei United Internet noch ein Gewinn pro Aktie von 0,15 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,57 Mrd. EUR – eine Minderung von 3,51 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,62 Mrd. EUR eingefahren.

United Internet wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 27.03.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 01.04.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,21 EUR je United Internet-Aktie.

