United Internet Aktie News: United Internet am Vormittag behauptet

Die United Internet-Aktie wies um 26.05.2022 09:22:00 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 29,98 EUR. Zwischenzeitlich stieg die United Internet-Aktie sogar auf 30,10 EUR. Der Kurs der United Internet-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 29,98 EUR nach. Bei 30,04 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 187 United Internet-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 37,67 EUR erreichte der Titel am 26.08.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die United Internet-Aktie somit 20,41 Prozent niedriger. Am 07.03.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 26,24 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der United Internet-Aktie 14,25 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 40,51 EUR für die United Internet-Aktie.

Am 12.05.2022 hat United Internet in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,65 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei United Internet noch ein Gewinn pro Aktie von 0,58 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.443,70 EUR – ein Plus von 3,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem United Internet 1.392,19 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 04.08.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 16.08.2023.

Den erwarteten Gewinn je United Internet-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,25 EUR fest.

