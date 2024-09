United Internet Aktie News: United Internet legt am Donnerstagnachmittag zu

So entwickelt sich United Internet

Die Aktie von United Internet gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die United Internet-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 19,02 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die United Internet-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 19,02 EUR nach oben. Der Kurs der United Internet-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 19,23 EUR zu. Bei 18,98 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 77.518 United Internet-Aktien.

Am 25.01.2024 markierte das Papier bei 25,06 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 31,76 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der United Internet-Aktie. Am 05.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 15,76 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,14 Prozent unter dem aktuellen Kurs der United Internet-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,492 EUR, nach 0,500 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 30,67 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte United Internet am 08.08.2024 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,73 EUR gegenüber 0,38 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,48 Prozent auf 1,54 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,49 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte United Internet am 12.11.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von United Internet rechnen Experten am 18.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass United Internet einen Gewinn von 0,902 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

