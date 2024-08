Kurs der United Internet

United Internet Aktie News: United Internet am Vormittag fester

28.08.24 09:22 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 19,33 EUR.

Um 09:04 Uhr sprang die United Internet-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 19,33 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die United Internet-Aktie bei 19,33 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 19,11 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.393 United Internet-Aktien den Besitzer. Am 25.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 25,06 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 29,64 Prozent könnte die United Internet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 15,76 EUR. Dieser Wert wurde am 05.08.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 18,47 Prozent würde die United Internet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. Nach 0,500 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,497 EUR je United Internet-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 31,08 EUR je United Internet-Aktie aus. Am 08.08.2024 hat United Internet in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,73 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,38 EUR erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,54 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1,49 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum. United Internet dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 12.11.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 18.11.2025. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je United Internet-Aktie in Höhe von 1,15 EUR im Jahr 2024 aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie Schwacher Handel: TecDAX am Montagmittag mit Abgaben TecDAX-Titel United Internet-Aktie: So viel hätten Anleger an einem United Internet-Investment von vor 10 Jahren verloren 1&1- & Vodafone-Aktien fester:1&1-Kunden profitieren bald von Vodafones 5G-Netz

