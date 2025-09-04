UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth am Nachmittag gesucht

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von UnitedHealth. Die UnitedHealth-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Plus bei 314,45 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 1,3 Prozent auf 314,45 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die UnitedHealth-Aktie bei 314,58 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 310,00 USD. Zuletzt wechselten via New York 316.602 UnitedHealth-Aktien den Besitzer.

Bei 630,45 USD markierte der Titel am 12.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die UnitedHealth-Aktie mit einem Kursplus von 100,49 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 234,65 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,38 Prozent unter dem aktuellen Kurs der UnitedHealth-Aktie.

Nachdem UnitedHealth seine Aktionäre 2024 mit 8,18 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 8,46 USD je Aktie ausschütten.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte UnitedHealth am 29.07.2025. Das EPS wurde auf 3,74 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,54 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,91 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 111,62 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 98,86 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 21.10.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass UnitedHealth im Jahr 2025 16,30 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

