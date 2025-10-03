DAX24.381 -0,2%Est505.648 ±0,0%MSCI World4.351 +0,6%Top 10 Crypto16,65 +1,1%Nas22.894 +0,2%Bitcoin102.881 +0,1%Euro1,1736 +0,1%Öl64,64 +0,5%Gold3.879 +0,6%
UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth am Freitagnachmittag fester

03.10.25 16:10 Uhr
UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth am Freitagnachmittag fester

Die Aktie von UnitedHealth gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die UnitedHealth-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 359,36 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die UnitedHealth-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 359,36 USD. In der Spitze legte die UnitedHealth-Aktie bis auf 360,47 USD zu. Den New York-Handel startete das Papier bei 357,82 USD. Bisher wurden via New York 285.033 UnitedHealth-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 12.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 630,45 USD. Mit einem Zuwachs von 75,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 02.08.2025 Kursverluste bis auf 234,65 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die UnitedHealth-Aktie damit 53,15 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 8,18 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 8,46 USD je UnitedHealth-Aktie.

UnitedHealth gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,74 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,54 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,91 Prozent auf 111,62 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 98,86 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 09.10.2026 erwartet.

In der UnitedHealth-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 16,23 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur UnitedHealth-Aktie

UnitedHealth-Aktien von Medicare-Aussagen beflügelt - Dow-Spitze

UnitedHealth-Aktie zum Handelsende schwach: Ermittlungen in den USA offenbar ausgeweitet

Neue Aktien: So hat der Big Short-Investor Michael Burry im zweiten Quartal 2025 investiert

mehr Analysen