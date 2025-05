UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth zieht am Nachmittag an

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von UnitedHealth zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die UnitedHealth-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,1 Prozent auf 321,02 USD.

Die UnitedHealth-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,1 Prozent auf 321,02 USD. Bei 322,87 USD erreichte die UnitedHealth-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 320,80 USD. Von der UnitedHealth-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.063.427 Stück gehandelt.

Am 12.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 630,45 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die UnitedHealth-Aktie derzeit noch 96,39 Prozent Luft nach oben. Bei 309,10 USD fiel das Papier am 13.05.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,71 Prozent.

UnitedHealth-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 8,18 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 8,66 USD aus.

UnitedHealth ließ sich am 17.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,90 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -1,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,80 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 109,58 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 99,80 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte UnitedHealth am 16.07.2025 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 25,26 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

