UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth fällt am Donnerstagnachmittag tief

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von UnitedHealth. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 16,7 Prozent auf 256,72 USD.

Die UnitedHealth-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr um 16,7 Prozent auf 256,72 USD ab. Der Kurs der UnitedHealth-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 255,69 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 275,00 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.522.423 UnitedHealth-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 12.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 630,45 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 145,58 Prozent über dem aktuellen Kurs der UnitedHealth-Aktie. Am 15.05.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 255,69 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 0,40 Prozent könnte die UnitedHealth-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

UnitedHealth-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 8,18 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 8,75 USD aus.

UnitedHealth ließ sich am 17.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,90 USD gegenüber -1,53 USD im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat UnitedHealth in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,80 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 109,58 Mrd. USD im Vergleich zu 99,80 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte UnitedHealth am 16.07.2025 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 24,06 USD je Aktie belaufen.

