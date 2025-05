UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth verteuert sich am Freitagnachmittag

So bewegt sich UnitedHealth

Die Aktie von UnitedHealth gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von UnitedHealth zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,8 Prozent auf 276,50 USD.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von UnitedHealth zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,8 Prozent auf 276,50 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die UnitedHealth-Aktie bei 279,20 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 278,95 USD. Zuletzt wechselten via New York 1.378.967 UnitedHealth-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.11.2024 bei 630,45 USD. Gewinne von 128,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 248,92 USD fiel das Papier am 15.05.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der UnitedHealth-Aktie ist somit 9,97 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 8,75 USD. Im Vorjahr hatte UnitedHealth 8,18 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte UnitedHealth am 17.04.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,90 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -1,53 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,80 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 109,58 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 99,80 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte UnitedHealth am 16.07.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je UnitedHealth-Aktie in Höhe von 37,38 USD im Jahr 2028 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur UnitedHealth-Aktie

UnitedHealth-Aktie unter Druck: Strafrechtliche Ermittlungen wegen möglichem Medicare-Betrug?

UnitedHealth-Aktie sackt zweistellig ab: UnitedHealth holt früheren Chef zurück und streicht Jahresziele

UnitedHealth-Aktie gibt ab: Verdächtiger nach Mord an UnitedHealth-CEO auf US-Bundesebene angeklagt