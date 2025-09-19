UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth am Nachmittag mit KursVerlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von UnitedHealth. Die UnitedHealth-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 334,54 USD.
Die UnitedHealth-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 334,54 USD. Das Tagestief markierte die UnitedHealth-Aktie bei 332,79 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 334,01 USD. Bisher wurden via New York 251.373 UnitedHealth-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 12.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 630,45 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 88,45 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der UnitedHealth-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.08.2025 bei 234,65 USD. Der aktuelle Kurs der UnitedHealth-Aktie ist somit 29,86 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2024 erhielten UnitedHealth-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 8,18 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 8,46 USD.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte UnitedHealth am 29.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,74 USD. Im Vorjahresviertel waren 4,54 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 111,62 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte UnitedHealth 98,86 Mrd. USD umgesetzt.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 09.10.2026.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 16,23 USD je UnitedHealth-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
UnitedHealth-Aktien von Medicare-Aussagen beflügelt - Dow-Spitze
UnitedHealth-Aktie zum Handelsende schwach: Ermittlungen in den USA offenbar ausgeweitet
Neue Aktien: So hat der Big Short-Investor Michael Burry im zweiten Quartal 2025 investiert
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.04.2022
|UnitedHealth Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.2020
|UnitedHealth Outperform
|Credit Suisse Group
|14.10.2020
|UnitedHealth Outperform
|RBC Capital Markets
|29.08.2019
|UnitedHealth Outperform
|Credit Suisse Group
|17.07.2018
|UnitedHealth buy
|Goldman Sachs Group Inc.
