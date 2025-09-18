DAX23.645 -0,1%ESt505.465 +0,2%Top 10 Crypto16,04 -3,1%Dow46.202 +0,1%Nas22.562 +0,4%Bitcoin98.647 -0,7%Euro1,1754 -0,3%Öl66,73 -1,2%Gold3.672 +0,8%
UnitedHealth im Fokus

UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth am Freitagnachmittag höher

19.09.25 16:10 Uhr
UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth am Freitagnachmittag höher

Die Aktie von UnitedHealth gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im New York-Handel gewannen die UnitedHealth-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
UnitedHealth Inc.
287,40 EUR 3,00 EUR 1,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im New York-Handel gewannen die UnitedHealth-Papiere um 15:53 Uhr 0,9 Prozent. Bei 337,87 USD markierte die UnitedHealth-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 335,83 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 952.027 UnitedHealth-Aktien umgesetzt.

Am 12.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 630,45 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die UnitedHealth-Aktie 86,62 Prozent zulegen. Bei 234,65 USD erreichte der Anteilsschein am 02.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,54 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für UnitedHealth-Aktionäre betrug im Jahr 2024 8,18 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 8,46 USD belaufen.

Am 29.07.2025 hat UnitedHealth die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 3,74 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte UnitedHealth 4,54 USD je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 111,62 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte UnitedHealth 98,86 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 09.10.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 16,23 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

Nachrichten zu UnitedHealth Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu UnitedHealth Inc.

DatumRatingAnalyst
14.04.2022UnitedHealth OutperformRBC Capital Markets
15.10.2020UnitedHealth OutperformCredit Suisse Group
14.10.2020UnitedHealth OutperformRBC Capital Markets
29.08.2019UnitedHealth OutperformCredit Suisse Group
17.07.2018UnitedHealth buyGoldman Sachs Group Inc.
