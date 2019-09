Aktienexperte verrät, mit welcher Strategie Anleger ihr Risiko jetzt reduzieren können

• Zahlreiche Risiken für Anleger• Diversifikation gefordert• Value-Stretegie könnte helfen

Seit Jahren schnitten Investoren, die auf Wachstumstitel setzten, besser ab als Value-Anleger. Doch schon mit dem nächsten Börsengewitter könnte sich dies ändern, warnt Analyst Philip van Doorn in einem Beitrag auf "MarketWatch".

Zahlreiche Risikofaktoren

Am Markt gehen derzeit Rezessionssorgen um. Risiken für die Wirtschaft erwachsen etwa aus den Brexit-Querelen, den Handelskonflikten oder der jahrelangen ultra-lockeren Geldpolitik der internationalen Notenbanken.

Angesichts dieses Umfelds könnte laut Doorn der richtige Zeitpunkt gekommen sein, mehr zu diversifizieren oder eine wertorientierte Strategie in Betracht zu ziehen. Dies sei nicht schwer. Dazu müssten Anleger ihr Geld nur in einen mehr oder weniger gleichgewichteten Indexfonds oder in einen wertorientierten Indexfonds stecken.

Gleichgewichtete Indexfonds bevorzugt

Beispielsweise biete sich hierfür der SPDR S&P 500 ETF an. Doch auch hier ergebe sich ein Problem, weil der S&P 500 nach Marktkapitalisierung gewichtet sei. Dies habe zur Folge, dass allein die Top-10-Aktien - darunter Tech-Giganten wie Microsoft, Apple, Amazon, Facebook und Alphabet - rund ein Fünftel des Indexwerts ausmachen. Das Ziel "Diversifikation" werde also nur begrenzt erreicht. Besser sei daher ein gleichgewichteter (equal-weighted) Indexfonds wie der Invesco S&P 500 Equal Weight ETF.

Sicherheit durch Value-Strategie

Um zu verdeutlichen, dass angesichts der derzeitigen zahlreichen Unsicherheiten die Value-Strategie sinnvoll sein kann, zieht Philip van Doorn den Russell 1000 Index heran. Dieser wird von FTSE in zwei sich überschneidende Gruppen aufgeteilt, den Russell 1000 Growth Index mit einem Schwerpunkt auf Titel wie Microsoft und Apple, sowie den Russell 1000 Value Index.

Betrachtet man nun deren Performance über 10 oder 15 Jahre, so schnitt der Growth Index besser ab. Doch über einen Zeitraum von 20 Jahren entwickelte sich der Value Index stärker, weil er das Platzen der Dot.com-Blase besser überstand.

Was ist Value-Investing?

Beim Value-Investing setzen Anleger auf unterbewertete Aktien. Kauf- und Verkaufsentscheidungen werden über den sogenannten inneren oder fairen Wert eines Unternehmens getroffen. Dieser kann mittels objektiver Bewertungsmaßstäbe "berechnet" werden und kann sich vom Marktwert, d.h. der Börsenbewertung, unterscheiden. Bekannt wurde diese Anlagestrategie vor allem durch Börsenguru Warren Buffett, der damit seit Jahren sehr erfolgreich ist.

