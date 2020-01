Wells Fargo sieht 2020 Cash als taktisches Instrument - Risiken minimieren

• 2019 - das Jahr der Allzeithochs• Märkte dürften widerstandsfähig bleiben• Cash als taktisches Instrument

Das seit kurzem vergangene Jahr erfreute zahlreiche Investoren mit der Fortsetzung des längsten Bullenmarktes - wichtige US-Indizes wie der S&P 500 und der Dow Jones erklommen neue Allzeithochs. Wie es im jungen Börsenjahr 2020 weitergeht, darüber sind sich Experten wie so oft nicht ganz einig, zahlreiche Argumente sprechen aber dafür, dass Anleger Vorsicht walten lassen sollten.

Kurz vor dem Jahreswechsel äußerte sich Tracie McMillion, Strategin bei Wells Fargo Investment Institute, gegenüber MarketWatch zum neuen Jahr und was auf Anleger zukommen könnte. Zwar geht sie davon aus, dass sich die Widerstandsfähigkeit der Märkte fortsetzen dürfte, lässt aber gleichzeitig durchklingen, dass Gewinnmitnahmen nicht schaden können. Was sie zu ihrer Annahme veranlasst.

Unsicheres Umfeld - Neugewichtung?

Das neue Jahr wird wahrscheinlich bei Weitem nicht solch hohe Erträge einbringen wie 2019, äußerte McMillion. Dementsprechend könnte es sinnvoll erscheinen, Gewinne vorerst mitzunehmen und politische Unsicherheiten sowie andere Belastungsfaktoren abzuwarten. "Durch eine solche Neugewichtung kann Cash zu einem taktischen Instrument werden, das die Renditen steigern kann, wenn die Marktschwankungen stärker werden, was wir erwarten", zitiert MarketWatch die Wells Fargo-Strategin. So könne das zunächst durch Gewinnmitnahmen aus den Märkten abgezogene Geld dann wieder arbeiten. Während unsicherer Marktphasen setze das Wells Fargo Investment Institute auf qualitative Werte, die starke Bilanzen und wachsende Dividenden aufweisen können. Auch steigende Aktienrückkäufe werte man als positives Signal, das zu einer Kaufentscheidung führe. Von besonderem Interesse sei, wie MarketWatch berichtet, neben dem Informationstechnologiesektor auch der Bereich der Konsumgüter.

Risiken im Portfolio reduzieren

Entscheidend für eine erfolgreiche Partizipation an den Marktentwicklungen sei jedoch nach wie vor Diversifikation, betonte McMillion. Besonders, da in 2020 mit kürzeren Volatilitätsphasen zu rechnen sei, aufgrund der zahlreichen Unsicherheitsfaktoren, die besonders politischer Natur sind. "Anleger können das kurzfristige Volatilitätsrisiko durch taktischen Einsatz von Bargeld, Konzentration auf qualitativ hochwertige Anlagen und Positionierung in defensivere Anlageklassen und Sektoren reduzieren", gibt MarketWatch die Expertin wieder.

