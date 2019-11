Wells Fargo: Bärenmarkt bei Rohstoffen wird sich fortsetzen

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren 76,4% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

• Wells Fargo warnt vor Rohstoff-Käufen• Eine besonders knifflige Assetklasse• Superzyklischer Bärenmarkt noch nicht zu Ende

Beim derzeitigen Kursniveau könnten einige Anleger versucht sein, bei Rohstoffen einzusteigen oder zuzukaufen, um ihr Portfolio zu diversifizieren. Doch laut Wells Fargo-Analyst John LaForge ist der richtige Zeitpunkt dazu noch nicht gekommen.

Keine "strategische" Option

In einer Mitteilung an Kunden, aus der "MarketWatch" zitiert, warnte LaForge, dass es sich bei Rohstoffen um eine besonders knifflige Assetklasse handele, insbesondere, wenn man einen "strategischen" Zeitrahmen von zehn Jahren oder länger zu Grunde legt. Dies hänge damit zusammen, dass sie sich in mehrjährigen Perioden bewegen würden, und zwar in "superzyklischen Bullenmärkten" in denen sie sich außergewöhnlich gut entwickeln, und in "superzyklischen Bärenmärkten", in denen sie besonders schwach performen.

Diese superzyklischen Bärenmärkte hätten durchschnittlich rund 20 Jahre gedauert. Damit können Rohstoffe eine starke Bremse für die Portfolio-Perfomance sein. Das sei der "Hauptgrund", warum Wells Fargo keine "strategische" Allokation für Rohstoffe vornimmt.

Übersetzt schrieb LaForge: "Seit 2011 befinden sich Rohstoffe knietief in einem superzyklischen Bärenmarkt, und wir nehmen an, dass es so auch für einige Jahren bleiben wird".

Auch "taktisch" kaum Chancen

Auch taktisch, also bei einem kürzeren Anlagehorizont, sieht John LaForge ausgehend vom derzeitigen Kursniveau nur begrenzte Chancen. Zwar gebe es grundsätzlich auch während eines superzyklischen Bärenmarkts die Möglichkeit, Gewinne zu erzielen, doch jetzt sei nicht der richtige Zeitpunkt, um Rohstoffe zu kaufen.

"Ist der November 2019 einer dieser großartigen Zeitpunkte, um Rohstoffe taktisch ins Portfolio zu nehmen? Unserer Meinung nach nicht", so die Einschätzung des Wells Fargo-Analysten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: valerianic / Shutterstock.com, Inked Pixels / Shutterstock.com