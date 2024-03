Unternehmenskultur

Ein unerwarteter Vorfall erschütterte vor Kurzem eine kleine Bäckerei in San Jose, Kalifornien: Tesla stornierte eine Bestellung von 4.000 Mini-Törtchen kurzfristig, und die Bäckerei "The Giving Pies" sah sich mit einem finanziellen Dilemma konfrontiert. Doch nun gibt es eine überraschende Wendung.

Werte in diesem Artikel

• Kurzfristige Stornierung durch Tesla sorgt für Unmut

• Thema wird zur Chefsache

• Tesla zahlt Entschädigung



Tesla storniert Bestellung über 4000 Kuchen

Alles begann am Valentinstag, als Tesla eine Anfrage an die Bäckerei schickte, 2.000 Mini-Törtchen für eine Veranstaltung zu liefern, wie die New York Post berichtet. Die Bestellung wurde demnach sogar verdoppelt, und die Bäckerei arbeitete mit Hochdruck daran, die Törtchen rechtzeitig fertigzustellen. Doch kurz vor der Auslieferung kam die überraschende Nachricht: Tesla stornierte die Bestellung.

Die Bäckerei, die bereits Ressourcen und Zeit in die Produktion investiert hatte, sah sich plötzlich mit einem finanziellen Verlust konfrontiert. Die Eigentümerin, Voahangy Rasetarinera, äußerte in einem Facebook-Beitrag ihre Enttäuschung über Teslas Entscheidung und kritisierte die Unternehmenskultur, die ihrer Meinung nach die Bedürfnisse kleiner Unternehmen ignoriert.

Tesla entschädigt die Bäckerei

Die Geschichte erregte schnell die Aufmerksamkeit der Medien, und auch Elon Musk , CEO von Tesla, wurde darauf aufmerksam. In einem Post auf der Social-Media-Plattform X versprach Musk, die Angelegenheit in Ordnung zu bringen und sicherzustellen, dass die Bäckerei entschädigt wird.

Nun, einige Tage später, hat Tesla offenbar Wort gehalten und eine Entschädigung in Höhe von 2.000 Dollar an die Bäckerei gezahlt, wie Eigentümerin, Voahangy Rasetarinera gegenüber dem Guardian bestätigte. Dieser Betrag soll die entstandenen Kosten decken und der Bäckerei helfen, den finanziellen Schaden zu bewältigen.

Menschen zeigen Solidarität mit Bäckerei

Die Zahlung von Tesla kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Bäckerei "The Giving Pies" eine Welle der Unterstützung von der Gemeinschaft erfährt. Viele Menschen haben sich solidarisch gezeigt, indem sie die Bäckerei besuchen und ihre Produkte kaufen. Vor dem Geschäft bildeten sich laut Angaben von NBC lange Schlangen, da die Nachfrage derart groß war.

Für Voahangy Rasetarinera und ihr Team ist die Entschädigung von Tesla eine Erleichterung und eine Bestätigung dafür, dass sich Einsatz und Einsatzbereitschaft auszahlen, wie sie gegenüber dem Guardian berichtet. Trotz des Vorfalls zeigt sich die Bäckerei dankbar für die Unterstützung und bleibt entschlossen, weiterhin qualitativ hochwertige Produkte anzubieten und ihre Gemeinschaft zu bedienen.

Redaktion finanzen.net