Blick auf Aktienkurs

United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service tritt am Mittwochnachmittag auf der Stelle

03.09.25 16:10 Uhr
United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service tritt am Mittwochnachmittag auf der Stelle

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von United Parcel Service. Bei der United Parcel Service-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 85,30 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
United Parcel Service Inc. (UPS)
73,17 EUR 0,02 EUR 0,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit einem Wert von 85,30 USD bewegte sich die United Parcel Service-Aktie um 15:53 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Kurzfristig markierte die United Parcel Service-Aktie bei 85,88 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die größten Abgaben verzeichnete die United Parcel Service-Aktie bis auf 85,19 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 85,21 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 156.882 United Parcel Service-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 145,00 USD erreichte der Titel am 25.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die United Parcel Service-Aktie derzeit noch 69,99 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 84,29 USD ab. Der aktuelle Kurs der United Parcel Service-Aktie ist somit 1,18 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,55 USD. Im Vorjahr hatte United Parcel Service 6,52 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 130,67 USD.

Am 29.07.2025 hat United Parcel Service die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 1,51 USD. Im letzten Jahr hatte United Parcel Service einen Gewinn von 1,65 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,54 Prozent auf 21,22 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 21,77 Mrd. USD gelegen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte United Parcel Service am 28.10.2025 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass United Parcel Service einen Gewinn von 6,52 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Parcel Service-Aktie

