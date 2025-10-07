United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Dienstagabend vermehrt von United Parcel Service

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von United Parcel Service. Das Papier von United Parcel Service befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,8 Prozent auf 85,93 USD ab.

Die United Parcel Service-Aktie musste um 20:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 85,93 USD abwärts. Bei 85,89 USD markierte die United Parcel Service-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 87,02 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 351.278 United Parcel Service-Aktien umgesetzt.

Bei 145,00 USD erreichte der Titel am 25.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die United Parcel Service-Aktie damit 40,74 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 12.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 82,00 USD. Mit einem Kursverlust von 4,57 Prozent würde die United Parcel Service-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,55 USD. Im Vorjahr hatte United Parcel Service 6,52 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 130,67 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte United Parcel Service am 29.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,51 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,65 USD je Aktie erzielt worden. United Parcel Service hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 21,22 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,77 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte United Parcel Service am 28.10.2025 vorlegen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,47 USD je United Parcel Service-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Parcel Service-Aktie

S&P 500-Titel United Parcel Service-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in United Parcel Service von vor 5 Jahren bedeutet

S&P 500-Papier United Parcel Service-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in United Parcel Service von vor 3 Jahren angefallen

S&P 500-Wert United Parcel Service-Aktie: So viel Verlust hätte eine United Parcel Service-Investition von vor einem Jahr eingebracht