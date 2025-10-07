DAX24.389 ±0,0%Est505.614 -0,3%MSCI World4.326 -0,6%Top 10 Crypto16,62 -4,5%Nas22.721 -1,0%Bitcoin104.115 -2,3%Euro1,1678 -0,3%Öl65,44 -0,1%Gold3.964 +0,1%
Aktie im Blick

United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

07.10.25 16:09 Uhr
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von United Parcel Service. Das Papier von United Parcel Service konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,3 Prozent auf 86,86 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
United Parcel Service Inc. (UPS)
74,00 EUR 0,09 EUR 0,12%
Charts|News|Analysen
Die United Parcel Service-Aktie konnte um 15:52 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 86,86 USD. Bei 87,36 USD erreichte die United Parcel Service-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 87,02 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten United Parcel Service-Aktien beläuft sich auf 119.032 Stück.

Am 25.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 145,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 66,94 Prozent hinzugewinnen. Am 12.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 82,00 USD ab. Mit einem Kursverlust von 5,60 Prozent würde die United Parcel Service-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,55 USD, nach 6,52 USD im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 130,67 USD für die United Parcel Service-Aktie aus.

Am 29.07.2025 äußerte sich United Parcel Service zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,51 USD. Im Vorjahresviertel hatte United Parcel Service 1,65 USD je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat United Parcel Service 21,22 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 21,77 Mrd. USD umgesetzt worden.

Am 28.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von United Parcel Service veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass United Parcel Service im Jahr 2025 6,47 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Parcel Service-Aktie

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Nachrichten zu United Parcel Service Inc. (UPS)

DatumMeistgelesen
Analysen zu United Parcel Service Inc. (UPS)

DatumRatingAnalyst
30.07.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.07.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.07.2025United Parcel Service BuyUBS AG
30.04.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.04.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
02.07.2025United Parcel Service BuyUBS AG
03.04.2025United Parcel Service BuyUBS AG
30.01.2025United Parcel Service BuyUBS AG
19.12.2024United Parcel Service OutperformBernstein Research
25.10.2024United Parcel Service BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.07.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.07.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.04.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.04.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.02.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
29.10.2020United Parcel Service UnderweightBarclays Capital
27.10.2020United Parcel Service SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2020United Parcel Service UnderweightBarclays Capital
17.04.2020United Parcel Service UnderweightBarclays Capital
05.12.2018United Parcel Service UnderweightMorgan Stanley

