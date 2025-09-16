United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service präsentiert sich am Mittwochnachmittag stärker

So bewegt sich United Parcel Service

Die Aktie von United Parcel Service zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,5 Prozent auf 85,66 USD zu.

Um 15:53 Uhr ging es für das United Parcel Service-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 85,66 USD. In der Spitze legte die United Parcel Service-Aktie bis auf 85,76 USD zu. Mit einem Wert von 85,20 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der United Parcel Service-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 127.829 Stück gehandelt.

Am 25.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 145,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der United Parcel Service-Aktie liegt somit 40,92 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 12.09.2025 auf bis zu 82,00 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,27 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,54 USD. Im Vorjahr erhielten United Parcel Service-Aktionäre 6,52 USD je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 130,67 USD für die United Parcel Service-Aktie.

Am 29.07.2025 legte United Parcel Service die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,51 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte United Parcel Service ein EPS von 1,65 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,54 Prozent auf 21,22 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte United Parcel Service 21,77 Mrd. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 28.10.2025 dürfte United Parcel Service Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Den erwarteten Gewinn je United Parcel Service-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,51 USD fest.

