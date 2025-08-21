United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service am Abend mit Kurseinbußen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von United Parcel Service gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die United Parcel Service-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 1,2 Prozent auf 87,78 USD nach.

Der United Parcel Service-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 87,78 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die United Parcel Service-Aktie bis auf 87,67 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 88,35 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 444.471 United Parcel Service-Aktien umgesetzt.

Am 25.10.2024 markierte das Papier bei 145,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 65,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.08.2025 bei 84,29 USD. Abschläge von 3,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 6,52 USD an United Parcel Service-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,55 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 130,67 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte United Parcel Service am 29.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,51 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte United Parcel Service 1,65 USD je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat United Parcel Service mit einem Umsatz von insgesamt 21,22 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,77 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 2,54 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte United Parcel Service am 28.10.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass United Parcel Service einen Gewinn von 6,54 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

