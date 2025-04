US-Börsen aktuell

Am Dienstag geht es an den US-Börsen mehrheitlich leicht nach unten. Anleger bleiben im Angesicht pessimistischer Unternehmensausblick lieber etwas vorsichtiger.

Der Dow Jones-Index startete 0,02 Prozent höher bei 40.233,98 Zählern in den Tag und legt anschließend etwas deutlicher zu. Beim S&P 500 ging es anfänglich 0,36 Prozent auf 5.508,87 Stellen nach unten. Er gibt auch im Anschluss leicht nach. Der Techwerte-Index NASDAQ Composite eröffnete derweil 0,55 Prozent tiefer bei 17.270,76 Indexpunkten und folgt der negativen Tendenz auch weiterhin.

Pessimistische Unternehmensausblicke bremsen Aktien

An den US-Börsen kommt es am Dienstag mehrheitlich zu kleinen Verlusten, nachdem einige wichtige US-Unternehmen pessimistische Ausblicke gegeben haben. Etwas stützend wirkt die Hoffnung, dass US-Präsident Donald Trump im Zollstreit etwas zurückrudert: Es werde erwartet, dass der Präsident die Belastung für Autohersteller etwas abschwäche, heißt es. Mit den Vorgängen vertraute Personen berichten, dass die Zölle auf im Ausland produzierte Autos nicht mehr komplett zu anderen Zöllen hinzu addiert würden. Zudem könnten einige Zölle auf im Ausland produziert Teile, die für die Autofertigung in den USA verwendet werden, gelockert werden.

Bilanzflut setzt sich fort

Konjunkturseitig steht nur der Index des Verbrauchervertrauens im April auf der Agenda. Dafür nimmt die Bilanzsaison Fahrt auf mit Zahlenausweisen von - unter anderem - Spotify, UPS, General Motors (GM), Honeywell, Pfizer, Coca-Cola, Kraft Heinz und PayPal.

