Nach den kräftigen Gewinnen der vergangenen beiden Handelstage zeigt sich die Wall Street am Donnerstag mit weiteren Zuschlägen. China dementiert unterdessen Gespräche mit den USA.

Gestartet ist der Dow Jones-Index am Donnerstag mit minus 0,19 Prozent bei 39.531,05 Punkten und notiert nun auf grünem Terrain. Daneben stieg der S&P 500 um 0,10 Prozent auf 5,381.38 Zähler und zeigt sich klarer freundlich. Der NASDAQ Composite konnte zunächst um 0,28 Prozent auf 16.708,05 Zähler zugewinnen und baut seine Aufschläge weiter aus.

Ernüchterung um Zollpolitik

Weiterhin hängt der Markt an Aussagen zur Zoll-Politik der USA. Hatte zuletzt noch die Hoffnung auf eine mögliche Entspannung zwischen den USA und China die Märkte beflügelt, kehrt nun Ernüchterung ein. So sagte die Pressesprecherin von Präsident Trump am Vortag, es werde keine einseitige Senkung der Zölle geben, und nahm damit der Aufwärtsbewegung an der Wall Street den Schwung.

China dementiert Gespräche

Und China teilte nun mit, man habe keine Handelsgespräche mit der US-Regierung aufgenommen. "China und die USA haben keine Konsultationen oder Verhandlungen über die Zolltariffrage geführt, geschweige denn eine Einigung erzielt", so der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Guo Jiakun.

Hohe Vola

"Die Volatilität bleibt hoch", sagt Jim Reid, Stratege bei der Deutschen Bank, und weist darauf hin, dass der S&P-500 etwa die Hälfte seiner Tagesgewinne verloren hatte, nachdem US-Finanzminister Scott Bessent Hoffnungen des Marktes auf einen US-chinesischen Handelsdeal gedämpft hatte.

