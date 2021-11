EVOTEC-Aktie mit Gewinnen: EVOTEC erlöst mit US-Notierung 500 Millionen US-Dollar

Das gab die EVOTEC SE nach erfolgreichem Abschluss ihres Börsengangs in den USA am 8. November bekannt. Angeboten wurden 20 Millionen American Depositary Shares (ADS) zu je 21,75 Dollar. Dazu kommt die Ausübung einer Mehrzuteilungsoption über 2,995 Millionen ADS zu ebenfalls je 21,75 Dollar. Mit dem Geld will EVOTEC die Produktionskapazitäten in den USA und Frankreich erweitern. Außerdem soll die Plattform für Präzisionsmedizin ausgebaut und Pipeline-Aktivitäten beschleunigen werden.

Die EVOTEC-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 0,44 Prozent auf 41,29 Euro. An der NASDAQ geht es derweil um 2,05 Prozent aufwärts auf 23,94 US-Dollar.

FRANKFURT (Dow Jones)

