Die US-Börsen zeigten sich am Donnerstag nach ihrer jüngsten Rally verhalten - neue Rekorde waren aber greifbar.

An den US-Börsen herrschte weiterhin eine gute Grundstimmung.

Während der Dow Jones kaum vom Fleck kam, pirschte sich der marktbreite S&P 500 zum ersten Mal in seiner Geschichte an die 5.000er-Marke. Letztendlich stieg er um 0,06 Prozent auf 4.997,97 Zähler. Im Tageshoch ging es jedoch bis auf 5.000,40 Punkte und damit kurz über die runde Marke. Der Technologie-Index NASDAQ Composite notierte ebenso nahe der Nulllinie.

Arm Holdings-Aktie bricht nach oben aus

Die Rekordjagd an den US-Börsen wird vor allem von der Rally der Technologiewerte getragen. Aus diesem Umfeld sorgte am Donnerstag Arm für Jubelstimmung: Der Chipentwickler, dessen Technik in praktisch allen Smartphones verbaut ist, profitiert vom Schritt ins Geschäft mit Rechenzentren und überzeugte mit seinen Geschäftszahlen.

Weitere Bilanzen sorgten für sichtliche Kursausschläge

Der Unterhaltungskonzern Disney hatte im vergangenen Quartal die Verluste in seinem Streaming-Geschäft deutlich reduziert. Zudem übertraf der Gewinnausblick die Erwartungen.

Bei PayPal aber enttäuschte der Gewinnausblick. Die Anteilsscheine des Bezahldienstes sackten im vorbörslichen Geschäft um mehr als acht Prozent ab.

Im Blick stand ferner Mattel. Der große Erfolg des "Barbie"-Films hatte dem Spielzeug-Riesen zwar auch im Weihnachtsgeschäft kräftigen Rückenwind verschafft. Allerdings blieb der bereinigte Gewinn je Aktie hinter der Markterwartung zurück.

