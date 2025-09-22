DAX23.527 -0,5%ESt505.442 -0,3%Top 10 Crypto15,71 -1,6%Dow46.382 +0,1%Nas22.789 +0,7%Bitcoin95.118 -0,4%Euro1,1799 ±-0,0%Öl66,18 -0,6%Gold3.746 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T Porsche PAG911 Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F D-Wave Quantum A3DSV9 Apple 865985 Porsche Automobil vz. PAH003 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel im Minus -- US-Börsen höher -- Pfizer plant Metsera-Deal -- NVIDIA investiert Milliarden in OpenAI -- VW und Porsche mit Gewinnwarnung -- Palantir, Diginex, Quantenaktien im Fokus
Top News
Papieraktien in Deutschland: Was Anleger wissen müssen Papieraktien in Deutschland: Was Anleger wissen müssen
Heizkosten: Diese Tipps & Tricks sparen Geld Heizkosten: Diese Tipps & Tricks sparen Geld
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!

US-Politiker fordern bei seltenem China-Besuch mehr Austausch

23.09.25 06:13 Uhr

PEKING (dpa-AFX) - Bei einem seltenen Besuch in China hat sich eine überparteiliche Delegation von Abgeordneten des US-Repräsentantenhauses für mehr Austausch mit der Volksrepublik eingesetzt. "Wir wollen die Kommunikationskanäle öffnen", sagte der Parlamentarier Adam Smith in Peking. China und die USA seien die mächtigsten Länder der Welt und keine andere Beziehung zwischen zwei Staaten dürfte folgenreicher sein für die kommenden Jahrzehnte, sagte der Demokrat.

Wer­bung

Es ist der erste offizielle Besuch von Mitgliedern des Repräsentantenhauses in China seit 2019. "Es ist absolut der Fall, dass wir Meinungsverschiedenheiten haben", erklärte Smith. Man müsse jedoch Mechanismen etablieren, um sie zu lösen. "Ich bin der Meinung, dass es nicht genug Austausch zwischen Anführern in den USA und China gab", sagte Smith. Dieses Problem wolle man lösen.

Fokus auf Militär

Zuvor hatten Chinas Ministerpräsident Li Qiang, sein als Chefverhandler in die Zollgespräche mit den USA involvierter Vize He Lifeng sowie Verteidigungsminister Dong Jun die Delegation aus Washington separat empfangen. Nach chinesischen Angaben sprachen beide Seiten unter anderem über einen respektvollen Umgang und besseren Austausch etwa auf militärischer Ebene, wo es zwischen 2022 und 2023 keinen direkten Draht zwischen beiden Seiten gegeben hatte.

Diesmal standen militärische Fragen besonders im Fokus - auch weil Smith und weitere Mitreisende dem Ausschuss im Repräsentantenhaus angehören, der die Streitkräfte übersieht. Chinas Armee wachse weltweit am schnellsten, warnte Smith. "Es ist gefährlich für uns, keinen regelmäßigen Austausch über die Fähigkeiten und Vorhaben zu haben." Man müsse sich gegenseitig verstehen, damit Fehleinschätzungen und Missverständnisse nicht zu größeren Problemen führten.

Wer­bung

Erster Besuch seit 2019

Im März 2019 waren die Vorsitzenden der US-China-Arbeitsgruppe, Rick Larsen (Demokraten) und Darin LaHood (Republikaner), nur Monate vor Beginn der Corona-Pandemie in der Volksrepublik gewesen. 2023 reiste der Mehrheitsführer der Demokraten im US-Senat, Chuck Schumer, mit einer Delegation nach China und traf Staats- und Parteichef Xi Jinping. Smiths Delegation soll bis Donnerstag in China bleiben.

Erst am Freitag telefonierte zudem US-Präsident Donald Trump mit Xi. Die beiden Staatschefs besprachen dabei Themen wie Handelsfragen und den Verkauf des US-Geschäfts der Video-Onlineplattform Tiktok, die zum chinesischen Bytedance-Konzern gehört. Klare Ergebnisse zu den strittigen Fragen wurden danach nicht bekanntgegeben./jon/DP/zb