Analystin: Alphabet-Aufgliederung könnte Unternehmenswert enorm steigern

Laura Martin von Needham erwarte einem CNBC-Bericht zufolge, dass die Änderung des Alphabet -Geschäftsmodells dem Unternehmen einen kräftigen Aufschwung verleihen könnte. Sie begründete ihre These damit, dass Anleger bereit seien, für Anlagen von Unternehmen, die nur in einem Feld tätig seien, mehr zu zahlen, da die Risiken hierbei unter anderem besser abzuschätzen seien.

Aufgliederung möglich?

Üblicherweise schrecke es die Anleger ab, wenn die Regierung ein Unternehmen zerschlage, doch die Analystin sieht in der Aufgliederung von Alphabet eine Chance. Bei einer Aufgliederung, erklärt Martin in einem Bericht, würden die einzelnen Unternehmensbereiche höher bewertet, als das große Ganze aktuell. Wenn das Justizministerium der Vereinigten Staaten die Abspaltung von Google fordern würde, rechnet man daher bei Needham mit einem Aufschwung des Unternehmenswertes von bis zu 50 Prozent. Nach der Aussage von Laura Martin stieg die Alphabet-Aktie am Dienstag um 1,3 Prozent. Martins Ziel für die Alphabet-Aktie im Laufe der nächsten zwölf Monate liegt bei 1.350 US-Dollar.

Untersuchungen der Regierung

Die Gedanken über die Zergliederung des Unternehmens und deren Folgen kamen auf, weil das US-Justizministerium und die Handelskommission derzeit kartellrechtliche Untersuchungen gegenüber einigen Technologieunternehmen anstellen. Der Ausschuss des Repräsentantenhauses habe, wie CNBC berichtet, bereits angemerkt, dass die Macht von Konzernen, wie Amazon, Google, Facebook und Apple im Rahmen der Untersuchungen genau geprüft werden solle.

Die Ängste vor einer strengen Maßregelung der Regierung wegen wettbewerbswidrigem Verhalten belasteten einige der größten Tech-Aktien an der Wall Street in der jüngsten Vergangenheit und holten diese von ihren Hochs im April zurück. Auch die Alphabet-Papiere fielen von ihrem Hoch Ende April rund 15 Prozent zurück, was einen Verlust von 140 Milliarden US-Dollar an Marktwert bedeutete. Doch Martin sieht Potenzial in dieser Entwicklung: Anleger könnten hier die Chance ergreifen, sich verhältnismäßig günstig Alphabet-Aktien zu sichern, in Anbetracht der womöglich überbewerteten Sorgen um die Regulierung durch die Regierung.

Bisher konnten sich die Tech-Riesen auf eine recht lasche Regulierung in den USA verlassen. Am Ende der aktuellen Untersuchungen könnten jetzt aber solche Änderungen der Geschäftsmodelle oder Strafen in Milliardenhöhe winken. Es bestünde eine fifty-fifty Chance darauf, dass das US-Justizministerium sich für eine Aufgliederung von Alphabet entscheide.

