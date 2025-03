US-Zölle im Fokus

Die Ankündigung von US-Zöllen auf alle Autoimporte belastet am Donnerstag auch die Titel deutscher Autobauer. Laut der Investmentbank Barclays dürften diese BMW besonders hart treffen.

• Trump kündigt 25 Prozent Zölle auf alle Autoimporte an

• Zölle dürften deutsche Autoindustrie belasten

• Barclays: Zölle dürften BMW hart treffen

US-Präsident Donald Trump kündigt 25 Prozent Zölle auf alle Autoimporte an und verschärft damit den Handelsstreit mit der Europäischen Union. Zölle auf Fahrzeugimporte dürften die deutsche Autoindustrie erheblich belasten. Denn die USA sind ihr wichtigster Absatzmarkt, wie jüngste Zahlen des Statistischen Bundesamts zeigen. Kein anderes Land nahm 2024 so viele neue Pkw aus Deutschland ab wie die USA: Sie lagen mit einem Anteil von 13,1 Prozent an den Exporten vorn, gefolgt von Großbritannien (11,3 Prozent) und Frankreich (7,4 Prozent). Deutsche Automobilhersteller produzieren aber auch bereits in großem Umfang Autos in den USA, um Zölle zu vermeiden.

VW, Mercedes & Co. unter Druck

Die Aktien der Autobauer Volkswagen, BMW und Mercedes-Benz geraten am Donnerstag deutlich unter Druck. Sie dürften noch stärker als die europäische Konkurrenz unter den Zöllen von 25 Prozent leiden.

Volkswagen-Vorzugsaktien verlieren via XETRA zeitweise 3,89 Prozent auf 96,88 Euro, während die Anteilsscheine von Mercedes-Benz um 4,43 Prozent auf 55,46 Euro fallen.

Barclays stuft BMW-Aktie ab

Nach Einschätzung von Barclays-Analyst Henning Cosman dürften die Zölle vor allem BMW hart treffen. Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die Aktien von BMW zwar von 68,50 auf 73,50 Euro angehoben, die Papiere aber von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft. Analyst Henning Cosman liegt mit seinen operativen Ergebnisschätzungen für die Münchner bis 2027 laut seiner am Donnerstag vorliegenden Neubewertung um bis zu 15 Prozent unter dem Konsens. Sein Kursziel sei das tiefste am Markt und er sei einer von lediglich vier Skeptikern. Cosman bevorzugt im direkten Vergleich Mercedes-Benz. Handelszölle seien für alle schlecht, aber andere träfen sie deutlich weniger hart als BMW.

Die BMW-Aktien verlieren im XETRA-Handel zeitweise 4,62 Prozent auf 75,62 Euro.

