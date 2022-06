Valneva Aktie News: Valneva haussiert am Vormittag

Aktien in diesem Artikel Valneva 9,29 EUR

Das Papier von Valneva konnte um 20.06.2022 09:22:00 Uhr klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 15,6 Prozent auf 9,17 EUR. Die Valneva-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 9,70 EUR aus. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 9,15 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 18.057 Valneva-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 30,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.11.2021 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 69,93 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 17.06.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,22 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Valneva-Aktie 27,01 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Valneva-Aktie bei 25,75 EUR.

Am 24.05.2022 hat Valneva in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Das EPS lag bei -0,19 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,30 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Valneva 21,80 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 23,20 EUR umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.08.2022 erfolgen. Valneva dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 08.08.2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,407 EUR je Aktie in den Valneva-Büchern.

Die aktuellsten News zur Valneva-Aktie

Valneva-Aktie bricht um ein Viertel ein: Valneva übt Kritik an EU - Impfstoffprogramm vor dem Aus?

BioNTech-Aktie, Pfizer-Aktie & Co.: Booster für die Kurse

Valneva-Aktie mit weiterem Kurssprung: Corona-Zulassungsprüfung läuft

