DAX Analyse - Chance auf höhere Dynamik zerstört?

Value-Stars-Kolumne

Gelingt Deutschland im zweiten Halbjahr endlich eine deutliche Wirtschaftsbeschleunigung, die den DAX und auch den Value-Stars-Deutschland-Index beflügelt? Die jüngsten Daten untermauern das nicht unbedingt.

Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlage­experte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.

Schaut man auf die aktuellen Wirtschaftsdaten, stellt sich die berühmte Frage, ob das Glas jetzt halbvoll oder halbleer ist. Die Einkaufsmanager­indizes zu Industrie und Dienstleistungen in Deutschland und der Eurozone haben die US-Zoll­offensive in den letzten Monaten ganz gut verkraftet und sind nicht wieder abgesackt. Deutlich gestiegen sind sie aber auch nicht mehr, und sie bewegen sich daher immer noch nah an der Stagnations­marke. Hat Trump die erhoffte höhere Dynamik damit abgewürgt? [...]

